Histórico restaurante flutuante de Hong Kong afundou

O famoso restaurante flutuante Jumbo de Hong Kong, conhecido pelas suas luxuosas salas de refeição e luzes, afundou no domingo no Mar do Sul da China.

O Jumbo Floating Restaurant (Restaurante Flutuante Jumbo, em tradução simples) - ou Jumbo Kingdom (Reino Jumbo) - havia sido rebocado na semana passada depois de ter encerrado durante a pandemia. De acordo com a empresa Aberdeen Restaurant Enterprises, a embarcação foi atingida por condições meteorológicas adversas e naufragou perto das Ilhas Paracel. Nenhum membro da tripulação ficou ferido.

Com 260 metros de comprimento e três andares, o navio esteve atracado durante 46 anos nas águas de Hong Kong, tendo recebido "numerosos dignitários e celebridades internacionais", incluindo a rainha de Inglaterra Isabel II e o ator norte-americano Tom Cruise. O afundamento surge depois de a Aberdeen Restaurant Enterprises ter dito que não tinha mais condições para assumir os custos de manutenção.

Antes da pandemia, o restaurante, que servia comida cantonesa, estava a acumular dívidas, mas a proibição de turistas para conter a propagação do vírus atingiu o Jumbo e outras atrações em Hong Kong.

A chefe do Governo da região administrativa especial rejeitou os pedidos de alívio financeiro temporário. "Indicámos de forma clara que o Governo não tem planos para investir dinheiro na operação do restaurante", disse Carrie Lam.