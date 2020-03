Holanda recolhe máscaras sem qualidade importadas da China

Hoje às 22:57 Facebook

A Holanda está a recolher centenas de milhares de máscaras de proteção à pandemia da covid-19 importadas da China, dos hospitais locais, por não corresponderem aos critérios de qualidade.

Depois de receber em 21 de março "uma entrega de um fabricante chinês de máscaras com um certificado de qualidade KN95, o ministério teve uma primeira indicação de que a qualidade do carregamento não correspondeu aos critérios, durante a inspeção", pode ler-se num comunicado do Ministério da Saúde holandês, enviado à AFP, este sábado.

De acordo com Ministério da Saúde holandês, uma fração do carregamento foi entregue aos profissionais de serviços de saúde, mas a restante foi colocada de parte e não foi distribuída.

"Uma segunda análise também revelou que as máscaras não atendiam ao padrão de qualidade", escreve o ministério, decidindo, assim, "não usar todo o carregamento" e, a partir de agora, "as novas entregas vão ser alvo de um teste adicional".

A recolha envolve quase metade de um lote de 1,3 milhões de máscaras FFP2, de acordo com a televisão pública holandesa NOS.

A NOS acrescenta que as máscaras defeituosas não fecham de forma adequada na cara ou possuem membranas (filtros muito finos que servem para parar as partículas virais) que não funcionam corretamente.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 640 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 30 mil.

Dos casos de infeção, pelo menos 130.600 são considerados curados.