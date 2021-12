Homem e mulher portugueses morrem num incêndio em França

R. S. Hoje às 22:17 Facebook

Twitter

Partilhar

Dois portugueses, um homem e uma mulher, morreram num incêndio num prédio em Villerupt, no departamento francês de Meurthe-et-Moselle, na madrugada de sexta-feira.

O incêndio deflagrou num edifício habitacional na localidade de Villerupt, na zona fronteiriça com o Luxemburgo, ao início da madrugada de dia 24, sexta-feira. De acordo com dois jornais luso-luxemburgueses, o "Jornal do Luxemburgo" e o "Lux24", o fogo provocou duas vítimas mortais, de nacionalidade portuguesa: Filipe Antunes, de 33 anos, natural da zona de Braga, e Ângela Silva, de 45 anos, natural de Faro.

Segundo a imprensa francesa, o incêndio, que mobilizou cerca de 60 bombeiros de várias corporações, terá eclodido no primeiro andar do prédio, alastrando-se rapidamente ao segundo andar, onde as duas vítimas foram encontradas já sem vida. Outros três inquilinos que viviam no segundo andar do edifício - um imóvel antigo composto por rés-do-chão, dois andares e um sótão - e ainda um operacional envolvido no combate às chamas foram conduzidos ao hospital.

Embora as causas do fogo ainda estejam a ser investigadas, as autoridades estão a privilegiar a tese de acidente, avançando a hipótese de ter ocorrido um curto-circuito. Segundo os procuradores de Mont-Saint-Martin, citados pela rádio francesa "France Bleu", as chamas ter-se-ão propagado rapidamente devido aos enfeites de Natal e às construções de madeira.

O alerta para o incêndio foi dado cerca da 1 hora de sexta-feira e o fogo foi dado como controlado cerca de duas horas e meia depois. O autarca de Villerupt, Pierrick Spizak, deslocou-se ao local ainda durante essa madrugada e, citado pela imprensa francesa, mostrou-se bastante "chocado" com a tragédia, que aconteceu na véspera de Natal.