Homem encontrado no Castelo de Windsor queria "matar a rainha"

Um homem invadiu o Castelo de Windsor, residência da Rainha Isabel II, no dia de Natal. Segundo avançou o jornal britânico "The Sun," o suspeito pretendia "assassinar" a monarca com uma besta.

Esta segunda-feira, imagens publicadas na rede social Snapchat do suspeito foram divulgadas pelo jornal "The Sun", estando já a ser investigadas pela Scotland Yard. O homem de 19 anos afirma, no vídeo, que "queria assassinar a rainha, numa missão de vingança".

O suspeito foi internado num hospital psiquiátrico e, para já, o Palácio de Buckingham ainda não fez qualquer tipo de comentário.

Recorde-se, no entanto, que esta não é a primeira vez que existe uma tentativa de invasão a aposentos reais. Em 1982, um homem de 30 anos conseguiu entrar no quarto da monarca, quando esta ainda se encontrava na cama.