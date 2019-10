Identificado condutor de camião com 39 pessoas mortas

JN Hoje às 17:20, atualizado às 17:56 Facebook

Mo Robinson, de 25 anos, é identificado pela imprensa britânica como o condutor do camião onde foram encontradas 39 pessoas mortas. As autoridades não confirmaram para já esta informação.

Um contentor de um camião foi encontrado esta quarta-feira em Essex, durante a madrugada, com 39 pessoas mortas. Os corpos estavam todos amontoados e suspeita-se que pertençam a migrantes ilegais. O condutor de 25 anos foi identificado pela imprensa britânica como sendo Mo Robinson, através de informações concedidas pela polícia local e algumas testemunhas.

Mo Robinson foi detido durante a manhã por ser o principal suspeito da morte das 39 pessoas: 38 são adultos e apenas um é adolescente. No Facebook, o condutor aparece em várias fotografias com veículos semelhantes aos que se encontram no parque industrial de Waterglade, em Grays, onde foram encontrados os corpos.

A identidade das pessoas ainda não é conhecida. O veículo, de matrícula búlgara, foi retirado do local para uma "localização segura" e para "preservar a dignidade daqueles que perderam a vida", explicou Pippa Mills, da polícia de Essex.

Segundo as autoridades, o veículo terá saído de Zeebrugge, na Bélgica, e entrou em solo britânico esta quarta-feira de manhã. Inicialmente, a polícia afirmou que o camião teria iniciado viagem na Bulgária e entrado Reino Unido no último sábado.

A investigação está a decorrer.