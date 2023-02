Impacto do descarrilamento de comboio com químico causa preocupação nos EUA

JN/Agências Hoje às 00:29 Facebook

Quase duas semanas depois do descarrilamento de um comboio que transportava um produto químico no estado de Ohio, Estados Unidos, os moradores da localidade de East Palestine manifestam preocupação pelas consequências ambientais e sanitárias.

O acidente aconteceu a 03 de fevereiro, na aldeia East Palestine, no estado de Ohio, não causou vítimas diretas, mas provocou um incêndio com uma coluna de fumo negro de grandes proporções.

O comboio que descarrilou transportava cloreto de vinilo, um produto químico usado no fabrico de plástico e que é considerado cancerígeno e altamente inflamável.

As autoridades locais ordenaram que todos os residentes desocupassem a zona num raio de 1,6 quilómetros do local do desastre, e na quarta-feira passada, os moradores foram aconselhados a beber água engarrafada.

Em declarações à CNN, o governador do estado de Ohio, Mike DeWine, disse que a qualidade do ar era segura, mas que a população devia beber água engarrafada por precaução, até serem conhecidos os resultados de análises.

A 08 de fevereiro, poucos dias depois do acidente, as autoridades indicaram aos moradores retirados que poderiam regressar a casa, "com toda a segurança", mas os habitantes continuam com dúvidas, sabendo que, por exemplo, foram encontrados cerca de 3.500 peixes mortos nos cursos de água no local.