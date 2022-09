Incêndio deflagra em mercado abastecedor de Paris

JN Hoje às 14:10 Facebook

Twitter

Partilhar

Bombeiros estão a combater um incêndio num dos edifícios do mercado abastecedor de Rungis, no setor Chevilly-Larue, em Paris. Uma grande nuvem de fumo é visível a partir do centro da cidade.

"O grande fumo visível à distância é um incêndio em curso num dos edifícios do mercado Rungis. Bombeiros estão no local. O incêndio está muito longe das casas e está numa área fechada", escreveu Yacine Ladjici, conselheiro municipal de Chevilly-Larue, numa publicação no Facebook.

NOW - Rungis, the largest wholesale fresh produce market in the world, is on fire in Paris.pic.twitter.com/jUbrl8VRbL - Disclose.tv (@disclosetv) September 25, 2022

PUB

MIN de rungis côté Chevilly la rue. #incendie en cours pic.twitter.com/WCuv4NT0r6 - bacara filipe (@filipe_bacara) September 25, 2022

"No local, estão 30 aparelhos, e cerca de 100 bombeiros foram mobilizados", informou um porta-voz do órgão.

"O fogo está quase controlado, não há vítimas, e não há risco de propagação".

As autoridades locais disseram que o fogo começou por razões ainda desconhecidas num armazém de frutas e verduras.

Os bombeiros aconselham as pessoas a evitar deslocar-se para a área.

O mercado de Rungis, o maior mercado grossista do mundo, abrange 234 hectares. Está localizado a sete quilómetros a sul de Paris.

No final de junho, deflagrou um incêndio na zona industrial do mercado, sem causar feridos ou perigo imediato.