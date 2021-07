Incidente com módulo russo faz Estação Espacial Internacional mudar de posição

JN/Agências Hoje às 00:53 Facebook

A Estação Espacial Internacional (EEI) perdeu na quinta-feira o controlo de orientação e saiu da posição configurada, na sequência de um incidente com o módulo russo Nauka, enviado com materiais para a construção de um novo laboratório científico.

A situação, que se prolongou durante 47 minutos, aconteceu quando o módulo russo disparou acidentalmente os seus propulsores após a acoplagem, ocorrida na quinta-feira, tirando a EEI da sua posição normal.

O posicionamento da estação espacial é fundamental para obter energia dos painéis solares e para as comunicações.

As comunicações com os controladores em terra foram interrompidas duas vezes, durante alguns minutos.

Posteriormente, a agência espacial norte-americana NASA informou que a situação foi resolvida e que a EEI encontra-se estável e segura.

"Não verificámos qualquer dano", disse Joel Montalbano, gestor da EEI, numa conferência de imprensa, garantindo ainda que "em nenhum momento" a tripulação esteve exposta um eventual perigo.

O representante precisou que a tripulação não sentiu nenhum movimento ou abanão durante o incidente.

O porta-voz da NASA, Bob Jacobs, acrescentou, por sua vez, que a EEI nunca esteve a girar.

Por causa deste incidente, a NASA já anunciou o adiamento do voo de teste da cápsula não tripulada da Boeing, que estava marcada para esta sexta-feira na Florida (EUA). Seria a segunda tentativa da Boeing de chegar à EEI antes de colocar tripulantes a bordo, dando assim um grande passo para conseguir entrar no negócio dos voos espaciais comerciais.

O módulo '​​​​​Nauka, que pesa cerca de 22 toneladas, chegou na quinta-feira à EEI oito dias depois de ter partido do cosmódromo russo em Baikonur, no Cazaquistão.