Índia com menor número de casos diários em cinco meses

A Índia registou pouco mais de 25 mil casos do novo coronavírus nas últimas 24 horas, o menor número de infeções em cinco meses, anunciou esta segunda-feira o Ministério da Saúde.

Os 25072 casos diários são o número mais baixo dos últimos 160 dias, precisa o ministério. Em maio, quando o país de 1350 milhões de pessoas era o epicentro mundial da pandemia da covid-19, registaram-se mais de 400 mil casos diários.

Nas últimas 24 horas contam-se 389 mortes relacionadas com a doença, também muito longe das 4.500 que chegaram a registar-se num só dia na pior altura da crise pandémica.

A Índia confirmou um total de 434 756 mortes e 32,4 milhões de casos desde o início da pandemia.

Vários especialistas sugerem que o número real de mortes é provavelmente maior, o que as autoridades de saúde indianas têm rejeitado repetidamente.

A recuperação do país é evidente em Estados como Nova Deli, que pelo terceiro dia consecutivo não registou qualquer morte relacionada com a covid-19, segundo a agência noticiosa espanhola EFE. Apesar da melhoria sustentada, os peritos aconselham não "baixar a guarda" face a um previsível novo aumento dos casos no final do mês.

Para atenuar o impacto dessa eventual terceira vaga, o gigante asiático mantém esperanças na campanha de vacinação iniciada em janeiro e que já permitiu inocular 131 milhões de pessoas com as duas doses do soro.