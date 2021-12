Índia confirma primeiros dois casos da variante ómicron

JN/Agências Hoje às 00:53 Facebook

A Índia confirmou, esta quinta-feira, os seus primeiros dois casos da variante ómicron do vírus SARS-CoV-2, recentemente detetada na África do Sul, em homens provenientes do estrangeiro no sul do estado de Karnataka.

O Ministério da Saúde indiano não quis adiantar a origem dos dois infetados. De acordo com o secretário-adjunto, Lav Agarwal, todas as pessoas que estiveram em contacto com os dois homens foram identificadas e testadas.

A Índia já classificou pelo menos 12 países "em risco" e seis em "risco muito elevado" face à ameaça da ómicron.

Alguns estados indianos emitiram diretrizes de restrição rígidas para chegadas internacionais, como medidas de precaução, incluindo testes à covid-19 obrigatórios para os oriundos da África do Sul, Botswana e Hong Kong.