"Índios estão a tornar-se seres humanos como nós". Bolsonaro em nova polémica

Ativistas indígenas estão revoltados e prometem processar o presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, por racismo, depois de este ter dito que os índios "estão cada vez mais a tornar-se seres humanos".

Numa das habituais transmissões semanais em direto no Facebook, na quinta-feira, Bolsonaro afirmou: "Os índios estão a mudar, sem dúvida... São cada vez mais seres humanos como nós. Então, vamos fazer o índio se integrar à sociedade e realmente possuir sua terra indígena. É isso que queremos aqui".

O comentário, em consonância com outras declarações anti-indígenas do presidente brasileiro, provocou a reação imediata de ativistas que veem Bolsonaro como uma ameaça.

Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), organização não-governamental que reúne várias representações, conforme anunciado pela sua coordenadora executiva, Sonia Guajajara.

Sonia Guajajara, uma das mais importantes líderes indígenas do Brasil e coordenadora executiva da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB), organização não-governamental que reúne várias representações, vai processar o presidente pelo crime de racismo. "Nós, povos indígenas, originários desta terra, exigimos respeito! Bolsonaro mais uma vez rasga a Constituição ao negar nossa existência enquanto seres humanos. É preciso dar um basta a esse perverso!", escreveu Guajajara no Twitter.

"Indígenas sempre foram seres humanos iguais a qualquer outro. Quem, por outro lado, revela-se cada vez mais um ser humano pior é o próprio Bolsonaro", disse na mesma rede social o jornalista brasileiro Leonardo Sakamoto.

O site "Sensacionalista" respondeu com a manchete satírica: "Índios dizem que não querem se tornar humanos como Bolsonaro".

O jornal britânico "The Guardian" lembra que estas declarações são as mais recentes de uma sucessão de comentários discriminatórios de Bolsonaro, que já se declarou homofóbico e insultou comunidades afro-brasileiras e indígenas.

Na década de 1990, Bolsonaro, então um congressista pouco conhecido, lamentou publicamente como as tropas não conseguiram aniquilar as comunidades indígenas brasileiras.

"A cavalaria norte-americana foi competente porque dizimou o seu povo indígena no passado e hoje não tem esse problema no país", afirmou, criticando a quantidade de terra reservada para os povos indígenas do Brasil.

O chefe de Estado brasileiro já manifestou a sua intenção de promover um projeto para legalizar a mineração e atividades agrícolas em larga escala dentro de terras indígenas, atualmente protegidas por lei.

Bolsonaro tem sido o centro de várias críticas de associações indígenas e organizações internacionais por suas ideias e políticas para o meio ambiente, que contrariam lideranças indígenas.

Líderes de 45 grupos étnicos indígenas no Brasil assinaram na semana passada um manifesto no qual denunciavam que o Governo brasileiro lançou um "projeto político de genocídio" contra os povos nativos do país e os habitantes da Amazónia.

A reunião foi liderada pelo chefe Raoni Metuktire, defensor histórico dos direitos dos povos indígenas e quem Bolsonaro acusou, antes da Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), no ano passado, de ser "usado por poderes estrangeiros "que pretendiam dominar a Amazónia.