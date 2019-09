A estranha criatura do mar que está a intrigar a Internet

Hoje às 13:02 Facebook

O vídeo de uma estranha criatura do mar apanhada nas águas do Pacífico, na região do Alasca, está a intrigar pessoas em todo o mundo, pela forma estranha do animal.

O vídeo que mostra o momento em que a jovem pega na estranha criatura laranja e com tentáculos, depois de estar a flutuar na superfície do Oceano Pacífico, tornou-se viral nas redes sociais.

A gravação foi feita por uma jovem, que estava com a família num passeio de barco no Alasca.

Sem medo de nada, a rapariga mexe na criatura rara com tentáculos e grava-a pensando tratar-se de uma planta marinha, mas para sua surpresa veio a descobrir que era um animal marinho, que vive nas profundezas do mar e que por alguma razão veio à superfície.

De acordo com especialistas de vida selvagem, o animal misterioso é uma espécie rara de estrela-do-mar chamada Gorgonocephalus, que vagueia em águas salgadas ou frescas à procura de plâncton para se alimentar graças aos seus braços.

Entre as características físicas mais marcantes observadas no vídeo viral sobre esta criatura, está o disco central cujos cinco braços se ramificam em subdivisões menores e maiores. Os tentáculos torcidos servem para enrolar e pegar em pequenos crustáceos.