A misteriosa floresta japonesa que se tornou um sucesso no Google Maps

São dois círculos gigantes formados com as árvores de uma floresta japonesa que se tornaram virais na Internet, com imagens impressionantes no Google Maps. Parece algo mágico, mas na verdade é apenas o resultado de uma experiência científica realizada há quase meio século.

As figuras geométricas foram descobertas recentemente através de imagens aéreas daquela floresta na província de Miyazaki, em Kysh, ilha do sul do Japão. A paisagem peculiar é formada por árvores "sugi", conhecidas mundialmente como cedros japoneses.

Segundo o jornal "El Mundo", estes círculos são resultado de uma experiência científica realizada em 1973 por investigadores do Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas do Japão. Até então, o governo tinha desistido de uma parte da terra para a silvicultura experimental: plantar as sementes com incrementos radiais de dez graus para formar dez círculos concêntricos.

O objetivo passava por analisar se o espaço deixado entre cada árvore afetava o crescimento de cada uma delas. Como se pode ver, o resultado da experiência foi um sucesso e a teoria foi confirmada. O plano era concluir o projeto em cerca de cinco anos, mas os investigadores japoneses estão a considerar preservá-lo devido ao alto interesse que tem suscitado.