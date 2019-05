As concorrentes do concurso Miss Índia são todas iguais. Porquê?

Hoje às 14:03 Facebook

Twitter

Partilhar

É importante em todo o Mundo, mas ganha uma relevância ainda maior na Índia, uma vez que pode ser a porta de entrada para o muito rentável universo que é o "Bollywood". Mas, este ano, a competição Miss Índia está manchada pela polémica. As várias candidatas são parecidas e com a pele muito clara.

Foi graças a uma publicação no jornal "Times of India", em que se pode ver as várias candidatas, que a polémica despertou. "O que há de errado com esta imagem?", questionou um utilizador da rede social Twitter.

Com o cabelo liso, brilhante, pelos ombros e um tom de pele claro, praticamente idêntico, todas as concorrentes parecem iguais. Ao mesmo tempo que as imagens com as várias candidatas eram partilhadas nas redes sociais cresciam também as reações, com muitos críticos a apontarem o dedo à falta de diversidade das concorrentes.

A "BBC" ainda tentou entrar em contacto com os organizadores da prova, mas não obteve qualquer tipo de resposta.

Os concursos de beleza assumem uma importância particular na Índia, principalmente após os anos 1990. Ao longo dos vários anos, o concurso deu a conhecer várias estrelas, como Aishwarya Rai ou Sushmita Sen, e muitas outras que depois encontraram um futuro no muito lucrativo mundo de Bollywood.

Várias agências, especializadas em treinar jovens para estes concursos, nasceram em diferentes pontos do país. No entanto, as estrelas que mais se notabilizaram apresentavam todas pele mais clara.

Segundo a BBC, este é apenas mais um dos exemplos que dá conta da obsessão que a Índia tem pela pele clara, num país em que a cor de pele serve para diferenciar as pessoas. As pessoas com a pele mais clara são consideradas superiores às de pele mais escura.

Assim se compreende, também, que o mercado dos cosméticos, principalmente os cremes para tornar a pele mais clara, tenha muito sucesso na Índia.

As redes sociais são, como em muitos outros exemplos, a plataforma usada para demonstrar o desagrado com est realidade. A campanha "Dark is Beautiful" (Negro é bonito) e #unfairandlovely foi o microfone de muitos utilizadores contra a obsessão pela pele branca.