Asteroide do tamanho de seis campos de futebol passa este fim de semana perto da Terra

O asteroide 2000 QW7 passa este sábado muito próximo da Terra. Apesar de não representar qualquer risco para o nosso planeta, os cientistas defendem que se preste uma maior atenção a este tipo de fenómenos.

O asteroide, que de acordo com a NASA, tem uma dimensão entre os 290 e os 650 metros, terá uma aproximação máxima de cinco milhões de quilómetros. Esta não é a primeira vez que o elemento passa junto ao nosso planeta e a aproximação repetir-se-á no futuro, pelo que a comunidade científica defende que se acompanhe a sua evolução.

O 2000 QW7 foi identificado pela primeira vez pela NASA a 8 de agosto de 2000. Faz uma órbita ao redor do sol, pelo que se aproxima de forma regular do planeta Terra. A última vez que o fez foi no dia 1 de setembro de 2000. Segundo a NASA, a próxima visita está agendada para 2030.

Danica Remy, responsaável pela Fundação B612, um empresa privada responsável por desenvolver ferramentas para desviar as órbitas dos asteróides que ameaçam a Terra, já existe tecnologia capaz para afastar elementos como este no nosso planeta.

Também a Sociedade Americana de Astronomia está a trabalhar neste campo. De acordo com um comunicado desta instituição," já existe um conjunto de laboratórios dedicados a rastrear asteroides como este. Brevemente, serão postos a funcionar mega-telescópos financiados pelo governo norte-americano".