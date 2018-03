Atentado em França: erro de comunicação deu português como morto

Hoje às 22:50 Facebook

O Governo português revelou, esta sexta-feira à noite, que "erros na comunicação entre as entidades envolvidas na gestão da crise no local" levaram a que fosse divulgada a informação errada de que o cidadão português vítima do atentado desta sexta-feira, em França, tinha morrido.

"Depois da realização de diligências junto de várias entidades, tendo em vista a certificação da identidade da vítima, verifica-se apenas haver registo de um cidadão português gravemente ferido e hospitalizado em Perpignan", explicou o Secretário de Estado, José Luís Carneiro, numa nota enviada às redações.

A secretaria de Estado revelou ainda que já contactou com a família do português e que o secretário de Estado vai, este sábado de manhã, ao hospital. "À família será prestado todo o apoio consular por parte do Estado Português. Lamentamos o transtorno causado pela incorreção na informação prestada", lê-se na nota.

O engano levou a que Marcelo Rebelo de Sousa fizesse publicar, no site da Presidência da República, uma mensagens de condolências à família.