Tiroteio em sinagoga nos EUA faz oito mortos. Atirador foi detido

Hoje às 15:49, atualizado às 16:35 Facebook

Twitter

Um homem armado disparou vários tiros numa sinagoga em Pittsburgh, Pensilvânia, EUA, este sábado de manhã (início da tarde em Portugal continental), tendo causado a morte a, pelo menos, oito pessoas. O atirador já foi detido.

Segundo meios de comunicação locais, o homem entrou na sinagoga da congregação "Tree of Life", naquela cidade da Pensilvânia, enquanto disparava e gritava palavras de ordem antissemitas. No Twitter, a polícia confirmou uma situação com um "atirador ativo" e pediu ao público para se afastar da área.

A televisão KDKA, associada da rede nacional CBS, dá conta de oito mortos e vários feridos, mas afirma que o balanço de vítimas poderá aumentar. A polícia terá recebido chamadas de pessoas que se encontravam numa cerimónia no interior da sinagoga, tendo conseguido retirar algumas delas em segurança.

No local, o suspeito disparou contra os agentes, mas já foi detido, revelou a polícia aos jornalistas. Sobre o suspeito, sabe-se apenas que é um "homem branco com 46 anos".

Vários polícias e o próprio atirador estão entre os feridos resultantes deste incidente.

Imagens do local dão conta de uma forte presença policial no local.