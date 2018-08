Avião caça espanhol dispara míssil por acidente perto da fronteira russa

JN Hoje às 08:03 Facebook

Um avião caça Eurofighter da força aérea espanhola, que realizava um exercício militar na Estónia com dois aviões Mirage franceses, disparou por acidente um míssil ar-ar, a cerca de cem quilómetros da fronteira com a Rússia, terça-feira à tarde.

O incidente, confirmado ao "El Pais" pelo ministério da Defesa de Espanha, ocorreu com uma aeronave destacada para a missão de Polícia Aérea da NATO no Báltico, na qual Portugal também participa. O disparo foi feito quando quatro aviões (dois espanhóis e dois franceses) participavam num exercício, numa zona reservada para o efeito no sudeste da Estónia.

O projétil disparado pelo Eurofighter espanhol não atingiu qualquer avião e é agora procurado pelo exército do país, apesar de o Governo de Espanha garantir que o míssil AMRAAM tem um dispositivo que o destrói no ar, caso não atinja qualquer objetivo. Depois do disparo, as quatro aeronaves voltaram à base de Siauliai, na Lituânia, e foi aberta uma investigação para se perceber os contornos do caso.

A última localização conhecida do míssil, que usa uma carga explosiva de 25 quilogramas e tem um alcance de cerca de 100 quilómetros, situa-se a 40 quilómetros a norte da cidade de Tartu e as autoridades do país apelaram à população para que não manipule o projétil, caso o encontre.

Portugal tem na base de Siauliai quatro F-16 e 84 militares em missões de patrulhamento no Báltico e também 32 militares com uma aeronave P-3CUP+. Desde 2004 que os aliados da NATO se revezam na patrulha aérea dos países do Báltico, que não têm esta capacidade militar, para dissuadir a Rússia de entrar no espaço aéreo da região.