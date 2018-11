Avião da II Guerra Mundial cai no Texas e faz dois mortos

Hoje às 13:16 Facebook

Um antigo caça da II Guerra Mundial despenhou-se num estacionamento junto de um conjunto de habitações em Fredericksburg, no Estado norte-americano do Texas, matando as duas pessoas que seguiam a bordo.

Um responsável do Departamento de Transporte Público do Texas, o sargento Orlando Moreno, confirmou as duas mortes ao jornal "San Antonio Express-News".

O caça, um Mustang P-51D da II Guerra Mundial, caiu às 15.15 horas de sábado (21.15 horas em Portugal continental).

O porta-voz da Administração Federal de Aviação, Lynn Lunsford, disse que a aeronave ficou destruída e vários automóveis danificados.

O Mustang foi construído pela primeira vez pela empresa North American Aviation em 1940 e foi usado pelos militares dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial e na Guerra da Coreia.