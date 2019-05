Hoje às 18:53, atualizado às 19:11 Facebook

O cantor brasileiro Gabriel Diniz, popularizado pela música "Jenifer", morreu esta segunda-feira depois de o avião privado em que seguia ter caído no sul do Estado de Sergipe, Brasil. O acidente causou mais duas vítimas mortais.

A morte do artista de 28 anos foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros Militar, citado pelo portal brasileiro G1 (da rede Globo), depois de a assessoria de imprensa da produtora de Gabriel Diniz ter confirmado que o músico estava no avião. A imprensa brasileira noticiou ainda que o passaporte do homem tinha sido encontrado perto do local do acidente, na localidade de Porto do Mato, em Estância.

Além de Gabriel Diniz, morreram mais dois ocupantes da aeronave, que descolou de Salvador.

A queda do avião vai ser investigada pela autoridade de investigação e prevenção de acidentes aeronáuticos. Segundo documentos encontrados no local, o avião acidentado é um monomotor Piper com capacidade para quatro lugares.

Imagens do cantor brasileiro a bordo da aeronave momentos antes do acidente foram divulgadas no YouTube.