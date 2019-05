Baía do filme "A Praia" fechada até 2021

Hoje às 11:19 Facebook

A famosa praia tailandesa de Maya Bay, conhecida pelo filme "A Praia", interpretado por Leonardo DiCaprio, irá manter-se encerrada até 2021.

O espaço, na ilha de Koh Phi Phi Leh, tem estado encerrado ao público desde o início de 2018, e, como antes noticiado, por um indeterminado período de tempo.

No entanto, as autoridades do país confirmaram o prazo da proibição, por mais dois anos, ou seja, até 2021, para que a baía tenha tempo de recuperar o seu sistema ecológico, devido aos danos causados pelos milhões de turistas que a visitaram.

O professor Thon Thamrongnawasawat, consultor no departamento dos parques nacionais da Tailândia, disse à BBC que quando a praia reabrir o número de visitantes será restrito e os barcos serão banidos de atracar dentro das águas da baía.