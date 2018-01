Hoje às 17:22 Facebook

Twitter

Partilhar

Nan Hauser foi levada para a superfície do mar por uma baleia de 20 toneladas que a salvou de um ataque de um tubarão-tigre. O incidente ocorreu perto das Ilhas Cook, no sul do Pacífico

Uma baleia salvou uma mergulhadora de ser atacada por um tubarão-tigre, comunicou esta terça-feira, o The Independent. O incidente ocorreu perto das Ilhas Cook, na parte sul do Pacífico, quando a bióloga marinha Nan Hauser, de 63 anos, se encontrava debaixo de água e começou a ser empurrada por uma baleia.

A bióloga acredita que a baleia tinha mais de 22 toneladas e lhe salvou a vida, protegendo-a do ataque de um tubarão-tigre durante uma expedição nas ilhas Cook, no passado mês de outubro.

O animal empurrou a mulher com a cabeça, até à superfície, para protegê-la do ataque de um predador que media mais de quatro metros e meio, enquanto outra baleia evitou com a cauda que o tubarão a alcançasse.

Nan Hauser disse à Time que não estava a compreender as ações da baleia que começou a tocar-lhe e a empurrá-la com a cabeça, e que não se apercebeu da presença do tubarão, até que o viu.

"Eu não tinha a certeza do que a baleia estava a fazer quando se aproximou de mim. Durante 10 minutos que pareceram horas, ela não parou de me empurrar", contou a bióloga marinha que apesar do medo que sentiu tentou manter a calma.

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

Hauser acredita que esta é a prova viva que as baleias seguem o seu instinto para proteger as outras espécies, incluindo os seres humanos.

Nan Hauser espera que as imagens do sucedido, que só agora foram divulgadas e rapidamente se tornaram virais nas redes sociais, aumentem o interesse dos investigadores pela personalidade das baleias.