Um barco que levaria a bordo 86 migrantes, provenientes da Líbia, afundou-se, esta quinta-feira, no Mediterrâneo.

De acordo com a "Agência France Press", estão desaparecidas 82 pessoas.

O barco partiu, na quarta-feira, da cidade de Zarzis, na Tunísia. Um grupo de pescadores aproximou-se do barco com os migrantes e ainda conseguiu retirar com vida quatro pessoas da água, mas não encontrou mais nenhum sobrevivente.