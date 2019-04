Salsicha ou tubo de soja? UE quer mudar nomes de comida vegana

JN Hoje às 15:08 Facebook

O comité da Agricultura do Parlamento Europeu aprovou esta semana a proposta de proibição de nomenclatura geralmente usada para descrever alimentos da indústria da carne pelos produtores de comida vegana. "Hambúrgueres vegetarianos", por exemplo, devem passar a denominar-se "veggie discs" ou "rodelas vegetarianas".

Além dos hambúrgueres, também as salsichas veganas, bifes de seitan e escalopes de soja devem alterar os nomes para "tubos veganos", "placas de seitan" e "fatias de soja", respetivamente.

Alguns eurodeputados suspeitam que a votação sobre a revisão do regulamento de rotulagem de alimentos possa ter a influência de empresas da indústria da carne, segundo o jornal britânico "The Guardian".

Os nomes protegidos são "bife", "salsicha", "escalope", "burger" e "hambúrguer", segundo um regulamento revisto que foi aprovado com 80% dos votos no comité de Agricultura. As medidas serão agora votadas pelo Parlamento Europeu após as eleições europeias de maio. Só depois serão apresentadas aos estados membros e à Comissão Europeia.

"Um bife é um bife. Não pode ser outra coisa"

O eurodeputado socialista francês Éric Andrieu, responsável pela supervisão da legislação, afirmou que a proibição é apenas "senso comum" e apelou ao "senso de história gastronómica dos europeus". "O lobby da indústria da carne não está envolvido nisto. [A proposta] gerou um debate considerável entre os grupos políticos e uma grande maioria queria esclarecer as coisas. Particularmente à luz da história, da história que compartilhamos, pode comer-se um bife ou um hambúrguer, não se pode chamar outra coisa", disse Andrieu, citado pelo "The Guardian".

A decisão de proteger designações e nomes relacionados com carne "exclusivamente para partes comestíveis de animais" obteve uma forte oposição de ONGs como a Greenpeace e a Birdlife, que dizem tratar-se de um golpe contra os alimentos sustentáveis.

Andrieu disse que os deputados votaram no melhor interesse do consumidor e que a decisão deve ser vista como uma oportunidade para as marcas de comida vegetariana deixarem a sua posição no mercado.

"Acreditamos que o bife deve manter-se associado ao verdadeiro bife de carne e criar um outro nome para esses novos produtos. Há muito para fazer, será necessária muita criatividade", acrescentou o eurodeputado. "As pessoas precisam de saber o que estão a comer. Para que as pessoas que querem comer menos carne saibam o que estão a comer e saibam o que está no prato".

"A indústria da carne está em pânico"

Molly Scott Cato, uma eurodeputada dos "verdes" que faz parte do comité de Agricultura, disse estar tranquila com a decisão, embora tivesse algumas dúvidas acerca da motivação por trás das novas regras de rotulagem.

"Suspeita-se que isto tem a ver com a indústria da carne, que está em pânico porque os jovens se estão a afastar do consumo de carne. É uma indicação clara de que estão preocupados com o facto de o seu mercado estar a diminuir e isso é um bom sinal. Certamente não parece haver muita preocupação dos consumidores com isso [nomes da comida]", afirmou, também citada pelo "The Guardian".

"As pessoas não andam a comprar hambúrgueres vegetarianos e a perguntar: 'Onde está a carne?'. Cada vez mais pessoas estão a mudar para uma dieta baseada em vegetais, sobretudo os jovens, a uma velocidade incrível", concluiu Scott Cato.

Pode demorar alguns anos até que o regulamento entre em vigor, mas o francês Éric Andrieu pediu às instituições da UE que "resolvam isso".