Cabelos arrancados e mãos em sangue para comprar Nutella em França

Sangue, suor e creme de chocolate e avelãs. Parece um excerto de um filme categoria B, mas resume a confusão gerada com uma promoção da Nutella, em França.

"A uma senhora de idade enfiaram-lhe uma caixa na cabeça", provavelmente para a impedir de ver a promoção da Nutella, eventualmente preocupados com a rapidez da idosa em deitar a mão a um dos frascos com 70% de desconto.

"Pareciam animais. Havia um homem com a mão ensanguentada e arrancaram o cabelo a uma mulher". Sorte da idosa que tinha uma caixa de cartão na cabeça.

O relato é feito por um empregado de uma loja do Intermarché, em França, na ressaca da promoção de arrancar cabelos e atacar idosas, quinta-feira. Com um corte de 70%, um frasco deste ouro cor de chocolate valia 1,40 euros, em vez dos costumeiros 4,50 euros.

"Às 8.15 horas havia uma fila de 200 pessoas à porta da loja. Quando soou o alarme de abertura da loja, os clientes desataram a correr", contou um funcionário.

O diretor da loja chegou-se à frente, mas não foi sozinho. "Protegido por um agente da autoridade, distribuiu um frasco por pessoa", contou aquele funcionário. "A batalha durou 10 minutos" e deixou alguns clientes a lamber as feridas.

Outros a lamber os dedos. Satisfação da doce vingança, servida por antecipação e chico-espertice. "Alguns clientes passaram na loja à noite para esconder os frascos de Nutella noutros locais, impedindo que outros os comprassem", contou Marie Daragon, diretora do Intermarché de Montbrison (Loire).

No meio da confusão, aquela loja limitou a compra a três frascos por cliente, mas a medida não foi capaz de barrar os clientes, que saíam e entravam ou traziam amigos e família, entrando aos magotes nas lojas, para açambarcar mais Nutella.

Em Metz, a diretora de uma loja disse à France Info que vendeu duas paletes com 228 frascos cada em pouco tempo. Foram 456 frascos a voar, num turbilhão de emoções fortes. "As pessoas corriam, lutavam. Estavam agressivas, agarravam nos frasco e ameaçavam os funcionários", disse, antes de um plausível desabafo: "Nunca vi nada assim", em 15 anos de trabalho no Intermarché.

E não foi a única. As cenas de violência entre adultos foram às paletes por toda a França, com algumas a serem classificadas como "distúrbios" pelas autoridades.

A Ferrero, detentora da Nutella, usou o Twitter e não foi para dizer "Bravo Ambrósio", antes para algo que não lhe apetecia. "Queremos deixar claro que esta promoção foi decidida de forma unilateral pelo Intermarché. Deploramos as consequências desta operação, que criou confusão e deceção no espírito dos consumidores". E deixou marcas no corpo de muitos, também.