Cães esperam à porta do hospital por dono sem-abrigo que sofreu AVC

Um homem sem-abrigo, que sofreu um AVC no início do mês, foi internado num hospital do Paraná, no Brasil. Até ter recebido alta, um grupo de seis cães esperou pelo dono no exterior do hospital.

A imagem que está a comover a Internet foi captada por membros da ONG Amigos de Patas Cianorte, que fotografaram seis cães à espera no exterior do hospital. A fotografia pouco comum tem uma explicação. É que no interior do hospital estava o dono, um sem-abrigo que sofreu um AVC e teve que ser hospitalizado.

Segundo informações avançadas por aquela ONG ao jornal "Gazeta Online", o homem, conhecido como Luiz, vive na rua há 20 anos e é acompanhado há vários meses pelos seis cães. É esta ONG que tem apoiado Luiz na alimentação e nos tratamentos de saúde dos seis animais que conquistaram as redes sociais depois deste gesto.

No dia seguinte ao internamento, o homem teve alta. A informação foi partilhada na página da Amigos de Patas no Facebook. "O senhor Luiz já teve alta. Ele e os seus amigos já estão a descansar numa residência familiar", pode ler-se na publicação.

Samantha Rossi, uma utilizadora do Facebook, partilhou nas redes sociais o momento em que o homem saiu do hospital e foi recebido pelos animais. "Luiz e os seus amigos esperando por ele, quando teve alta", disse a mulher.