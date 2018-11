Cães que mataram duas mulheres em Madrid foram abatidos

Hoje às 15:11 Facebook

O Centro de Acolhimento de Animais da Comunidade de Madrid abateu os dois cães que mataram a dona e a filha desta, em Colmenar de Oreja, na semana passada. Os outros quatro cães que viviam na propriedade das vítimas também foram mortos, uma vez que "não cumpriam" as condições regulamentadas pelo governo regional.

A notícia foi confirmada pelas autoridades à imprensa espanhola e à agência Europa Press.

A decisão de abater os cães surge na sequência da avaliação veterinária que determinou a "alta agressividade em relação a pessoas e outros animais" e a "ausência de socialização", e detetou ainda a falta de documentação e de vacinas contra a raiva, segundo o jornal "ABC". O cenário poderia "colocar em risco a segurança dos funcionários e animais que coabitam no centro" para onde os cães tinham sido transferidos no dia do ataque, citou o "La Vanguardia".

Análises preliminares concluíram que os dois animais, da raça Dogue de Bordéus com cruzamento de Staffodshire Terrier americano, não cumpriam as condições estabelecidas pela regulamentação. Enquanto a primeira raça não integra a lista de "raças potencialmente perigosas" da Comunidade de Madrid (embora integre a de outras regiões espanholas e países), a segunda consta no catálogo.

Tendo em conta a análise clínica dos veterinários e a Lei de Proteção de Animais de Companhia, o governo regional ditou o abatimento dos cães em causa, "devido ao grave e iminente risco para a segurança das pessoas e outros animais (...), assim como por razões associadas ao bem-estar animal"

A Guardia Civil continua agora a investigação. A ausência de vacinas e licenças pode levar à punição do marido de uma das vítimas, proprietário do espaço onde os cães viviam.