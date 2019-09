Cão de raça pitbull morre ao defender duas crianças de serpente venenosa

Hoje às 13:32 Facebook

Twitter

Partilhar

Um pitbull, de apenas oito meses, morreu em, Sumter, na Corolina do Sul, nos EUA, ao proteger duas crianças de uma serpente venenosa.

As crianças estavam no exterior da casa, a limpar o prato da comida do cão e não repararam que uma serpente se estava a aproximar.

O réptil, que passou despercebido das crianças, foi visto pelo cão que o atacou. O pitbull, de acordo com os pais das crianças, acabou por ser picado quatro vezes pela serpente.

O animal foi prontamente levado para um veterinário onde lhe foi aplicado um antídoto, mas não sobreviveu e morreu no dia seguinte.