Cão guardou durante semanas o corpo da dona que morreu

Zsazsa tem nove anos e é a protagonista de uma história de dedicação e lealdade à dona que morreu, em Budapeste, na Hungria.

A cadela foi descoberta, quarta-feira, num apartamento da capital húngara com sinais de subnutrição severa, por estar há semanas ao lado do corpo da dona, com cerca de 60 anos, que morreu de causas naturais em casa.

Vizinhos, que estranharam não ver a dona de Zsazsa há semanas, chamaram as autoridades, que encontraram o corpo de mulher e a cadela deitada ao seu lado. Segundo as autoridades, a cadela tinha alguma comida seca, mas teria morrido caso não fosse encontrada.

Impossibilitada de se levantar devido à falta de alimento, foi preciso tirá-la à força do local, já que não queria abandonar a sua dona.

Zsazsa está a recuperar numa associação de apoio a animais.