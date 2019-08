Casal português morre em acidente no regresso ao Luxemburgo

Hoje às 14:15 Facebook

Um jovem casal português morreu, este domingo, num acidente de viação, em França, quando regressava ao Luxemburgo.

O casal foi vítima de um choque em cadeia, que ocorreu cerca as 6 horas da manhã deste domingo, em Santenay (Loir-et-Cher), na autoestrada que liga Paris a Bordéus.

As vítimas, de 32 e 34 anos, são naturais da zona de Leiria. O homem foi identificado como Carlos Silva e a mulher Rita Antunes. Residiam na comuna de Lasauvage, no sul do Luxemburgo, adianta o jornal local Lux24.

Carlos e Rita deixam uma filha de 15 meses, que seguia na viatura e não sofreu ferimentos. Por precaução, a criança foi transportada para o hospital Clocheville, em Tours, revela o jornal luxemburguês Bom Dia.

Segundo o jornal Contacto, houve um primeiro acidente entre dois veículos, em que um ficou na via de circulação e foi atingido por outro automóvel. Era neste segundo carro que seguiam as vítimas portuguesas, residentes no Grão-Ducado.

A A10 esteve cortada durante várias horas entre Château-Renault e Blois. Do acidente resultaram ainda mais cinco feridos, dois dos quais em estado grave.