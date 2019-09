Ciclista morre a fugir de pássaro

Hoje às 16:19 Facebook

Um homem, morreu, na Austrália, depois de um acidente de bicicleta que aconteceu enquanto fugia de uma pega.

Os ataques deste pássaro são uma ameaça regular na Austrália, de setembro a novembro, primavera no pais, e causam frequentemente ferimentos a ciclistas e peões.

Os incidentes fatais são raros mas, este domingo, um ciclista de 76 anos sofreu ferimentos na cabeça, depois de se desviar do caminho ao tentar fugir de uma ave e bater na cerca de um parque em Sydney, informou a policia. Apesar dos esforços dos paramédicos para o salvar, o homem acabou por morrer mais tarde no hospital.

Os meios de comunicação locais relatam que outros ataques destas aves já tinham ocorrido previamente no parque e, algumas pessoas, tiveram de receber tratamento hospitalar.

A pega australiana é uma espécie diferente ao pássaro europeu com quem partilha o nome. Durante a época de acasalamento, o pássaro pode tornar-se agressivo e atacar humanos.

Ainda no início deste mês as autoridades foram alvo de críticas por matar um pássaro da mesma espécie, que é protegido por lei, que intimidava os moradores de um bairro há anos. As autoridades defenderam a sua decisão porque, apesar de serem protegidas por lei, podem ser tratadas de forma diferente pelas autoridades locais de cada sítio.