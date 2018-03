Cinzas de Stephen Hawking vão ser sepultadas na abadia de Westminster

Hoje às 19:55 Facebook

Twitter

As cinzas do cosmólogo britânico Stephen Hawking, que morreu na semana passada aos 76 anos, vão ser enterradas na abadia de Westminster, em Londres, perto da sepultura do físico Isaac Newton (1643-1727).

O reverendo da abadia de Westminster John Hall disse, sem avançar com datas, que é "completamente apropriado" que os restos mortais de Stephen Hawking "sejam enterrados na abadia, ao lado de outros cientistas distintos".

Os restos mortais de Hawking serão os primeiros que se enterram na abadia desde a morte dos físicos Ernest Rutherford, em 1937, e John Thomson, em 1940.

Na abadia de Westminster estão sepultadas algumas das pessoas mais relevantes na história do Reino Unido, desde monarcas e políticos a cientistas e escritores.

A sepultura de Stephen Hawking ficará perto da de Newton, autor da lei da gravitação universal, e da de Charles Darwin (1809-1882), naturalista que formulou a teoria da evolução das espécies.

A 31 de março será celebrado um funeral privado na igreja anglicana St. Mary The Great, em Cambridge, para o qual foram convidados familiares, amigos e colegas do físico teórico e astrofísico, que se debruçou sobre a origem do Universo e os buracos negros, indicaram hoje os filhos em comunicado.

Justificando a escolha de Cambridge, os filhos de Hawking referem que o pai viveu e trabalhou nesta cidade britânica que "tanto amou e que tanto o amou" durante mais de 50 anos, tendo sido "uma parte integral e muito reconhecida da universidade".

Uma cerimónia pública deverá ocorrer este ano, mas não foram ainda divulgados detalhes.

Stephen Hawking, que sofria desde os 21 anos de esclerose lateral amiotrófica, uma doença neurodegenerativa que o deixou numa cadeira de rodas e a 'falar' com o auxílio de um sintetizador de voz, esteve em Portugal em 1963, como estudante, numa reunião científica sobre cosmologia realizada pelo cientista português António Gião e promovida pela Fundação Calouste Gulbenkian.