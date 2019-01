Como o mundo mudou numa década: "O 10 Year Challenge" ambiental

Hoje às 16:47 Facebook

Twitter

Partilhar

A popular hashtag #10YearChallenge está a ser usada para alertar os cibernatutas para os efeitos dramáticos das alterações climáticas, poluição, conflitos globais, entre outros.

A hashtag #10YearChallenge tornou-se viral na Internet, nas últimas duas semanas, com várias pessoas a publicarem fotos de agora ao lado de imagens de 2009. No entanto, a mesma hashtag está a ser utilizada de forma a apelar à reflexão sobre mudanças mais importantes no mundo.

Foram publicadas nas redes socais, fotografias com 10 anos de diferença, ao lado uma da outra com o intuito de comparar as mudanças no planeta e alertar os internautas para as alterações climáticas, poluição, conflitos globais, entre outros.

As imagens tornaram-se virais em pouco tempo e tiveram a alavanca de celebridades, como o futebolista Ozil, que deu conta dos efeitos do aumento da temperatura do Planeta, que contribui para o degelo.