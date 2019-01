Corpo encontrado nos destroços da padaria de Paris destruída por explosão

JN Hoje às 15:36 Facebook

O balanço de vítimas mortais da explosão numa padaria de Paris, no sábado, subiu para quatro este domingo com a descoberta do corpo de uma mulher entre os escombros causados pela destruição.

Dois bombeiros e um turista de nacionalidade espanhola também morreram na explosão de sábado, causada por uma fuga de gás, numa padaria do centro de Paris.

Cerca de 30 bombeiros participaram nas operações de busca de uma mulher que estava dada como desaparecida. O corpo encontrado este domingo está a ser analisado com vista à sua identificação.

A violência da explosão causou um rasto de destruição nos edifícios da zona.

Há ainda nove feridos em estado considerado grave (um bombeiro) e outras 45 pessoas com ferimentos ligeiros (seis bombeiros).

Decorrem agora trabalhos para reforçar a estrutura dos prédios afetados pela explosão. Os moradores terão de aguardar "bastante tempo" até poderem regressar às suas casas, indicou um porta-voz dos bombeiros de Paris, citado pela BBC.