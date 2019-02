Corpo retirado do avião é do jogador Emiliano Sala

Tiago Rodrigues Hoje às 22:53 Facebook

O corpo recuperado dos destroços do avião que caiu no Canal da Mancha é o do jogador Emiliano Sala, confirmou esta quinta-feira a polícia de Dorset, Inglaterra.

Sala, de 28 anos, viajava para Cardiff num avião pilotado por David Ibbotson, desaparecido no Canal da Mancha a 21 de janeiro.

A polícia de Dorset confirmou a identificação, na noite desta quinta-feira, em comunicado: "O corpo recuperado para o porto de Portland hoje, quinta-feira 7 de fevereiro de 2019, foi formalmente identificado como o do jogador de futebol profissional Emiliano Sala. As famílias de Sala e do piloto David Ibbotson foram atualizadas com esta notícia e continuarão a ser apoiadas por equipas especializadas".

O corpo do jogador foi recuperado na quarta-feira entre os destroços do avião. A operação de resgate, a cargo da Air Accidents Investigation Branch, a autoridade britânica que investiga acidentes aéreos, foi iniciada na madrugada de terça-feira.

A mesma autoridade disse que os operacionais especializados se juntaram às buscas em "condições muito difíceis" e que estas foram realizadas "da maneira mais digna possível". As famílias das vítimas foram mantidas atualizadas durante todo o processo.

O avião que transportava o jogador argentino de 28 anos desapareceu dos radares em 21 de janeiro, pelas 20 horas, quando o futebolista e o piloto David Ibbotson, de 59 anos, seguiam viagem de Nantes para Cardiff, onde o atleta era esperado no dia seguinte para treinar no seu novo clube.

Os destroços do avião, que desapareceram há duas semanas sobre o Canal da Mancha, foram encontrados no domingo a cerca de 20 quilómetros a norte de Guernsey, perto da zona da sua última transmissão. No dia seguinte, um corpo foi encontrado no avião.

O Geo Ocean III, que estava envolvido na descoberta dos destroços, levou o corpo para o porto mais próximo de Portland, em Dorset, onde foi formalmente identificado.

Ibbotson, 59 anos, de Crowle, North Lincolnshire, pilotava o avião quando perdeu o contacto com os radares de controlo no dia 21 de janeiro. O seu corpo ainda está para ser encontrado.

Sala, que havia assinado por três anos e meio, foi a maior transferência já feita pelo clube galês, que atualmente luta para se manter na Premier League, a principal divisão de futebol em Inglaterra.

O argentino iniciou a carreira nos portugueses do FC Crato e representou também o Bordéus, o Orleáns, o Chamois Niortais e o Caen. O atleta tinha sido treinado por Sérgio Conceição, atual técnico do F. C. Porto, no Nantes, no qual foi companheiro de Sérgio Oliveira, na altura emprestado pelos "dragões".