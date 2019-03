Cruzeiro à deriva na Noruega. Mais de 1300 pessoas retiradas

Hoje às 15:36, atualizado às 16:06 Facebook

Um navio de cruzeiro com cerca de 1300 passageiros a bordo encontra-se, este sábado, à deriva na costa norueguesa, enfrentando um estado de tempo adverso, com vento forte.

"O navio de cruzeiro Viking Sky lançou um sinal de socorro, reportando problemas no motor, em condições meteorológicas adversas", comunicou no Twitter o serviço de resgate marítimo da Noruega. A embarcação conseguiu voltar a ligar um motor e ficou ancorada a cerca de 2 quilómetros da costa, informou a mesma fonte à Reuters.

Várias embarcações e quatro helicópteros participaram na operação de resgate, que contou com várias equipas, incluindo 60 voluntários da Cruz Vermelha Norueguesa. As autoridades iniciaram a retirada dos 1300 passageiros e dos membros da tripulação do navio, por via aérea. "Vai demorar algum tempo para retirar todos", esclareceu o responsável da operação, Andre Franck

Já foram instalados vários locais para acomodar os passageiros que vão sendo resgatados.

O incidente ocorreu a cerca de 2,5 milhas náuticas da área de Møre og Romsdal (oeste da Noruega), região onde os naufrágios são frequentes.

O navio, construído em 2017, pertence à Viking Ocean Cruises, que integra o grupo Viking Cruises, fundado pelo bilionário norueguês Torstein Hagen. Segundo o site da empresa, a sua capacidade máxima de passageiros é de 930.

Segundo disse a Polícia ao jornal norueguês "VG", o vento soprava a uma velocidade de 38 nós quando o barco reportou falhas no motor.