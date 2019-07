Desaparecido há 18 anos foi encontrado graças a aplicação semelhante à FaceApp

JN Ontem às 22:25 Facebook

Foi encontrado na China um jovem que estava desaparecido há 18 anos, graças a uma aplicação semelhante à FaceApp, com tecnologia de envelhecimento facial.

Yu WeiFang foi separado dos pais em 2001, na China, quanto tinha apenas três anos. Agora com 21, foi encontrado pela polícia com recurso a uma aplicação que usa tecnologia de envelhecimento facial.

As autoridades utilizaram a aplicação para obter uma imagem do jovem com a cara envelhecida e depois compararam-na num banco de dados com fotos de milhares de pessoas.

Segundo o jornal britânico "The Sun", foram encontradas cerca de 100 pessoas muito parecidas com a imagem envelhecida de Yu e as autoridades restringiram as buscas pela idade e localização.

Um exame de ADN comprovou que Yu era filho biológico de Yu Xingquan e Rong Muhuan. Ao que tudo indica, o jovem foi sequestrado e depois adotado por outra família. "Quando o encontramos, ele não acreditava que tinha sido sequestrado, mas o teste de ADN confirmou as suspeitas", afirmou o polícia Zheng Zhenhai à imprensa.

O pai biológico de Yu diz que está grato à família que o criou. "Nós estamos muito gratos aos pais adotivos por terem cuidado tão bem dele ao longo destes 18 anos. A partir de agora, o meu filho terá dois pais", afirmou Yu Xingquan numa conferência de imprensa.

A polícia continua a investigar o sequestro.