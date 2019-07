Hoje às 22:48 Facebook

O domador de circo Ettore Weber, de 61 anos, morreu, na quinta-feira, devorado por quatro tigres enquanto os treinava.

O homem trabalhava para o Circo Orfei, em Itália, de acordo com o "La Gazzeta del Mezzogiorno". Tudo aconteceu durante um ensaio, quando um dos tigres o derrubou. Os outros três felinos juntaram-se e atacaram o homem durante 30 minutos.

Conhecido como um dos melhores domadores do mundo, Ettore Weber ia atuar com o Circo Orfei no Sul de Itália. Era casado com Loredana Vullcanelli, dona do Circo Weber.