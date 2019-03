Encontrou o marido a violar a filha e matou-o com 185 facadas

Hoje às 11:31 Facebook

Um homem foi encontrado morto em casa, na Argentina, com marcas de esfaqueamento. A mulher e uma filha do casal foram detidas, mas o caso tem contornos que estão a chocar o país. O homem aproveitou a ausência da mulher para violar a filha menor de idade, a mãe da jovem apanhou-o em flagrante e, com uma faca de cozinha, matou-o.

Os resultados da autópsia ao corpo de Alberto Elvio Naiaretti são claros. No último sábado, foi morto com uma faca de cozinha que o penetrou 185 vezes - quatro das facadas foram profundas e fatais, mas todas as outras superficiais. Foi o resultado de anos de maus-tratos, que culminaram com a descoberta em flagrante de um marido abusador a violar a filha, revela o jornal espanhol "ABC". Uma outra filha do casal, de 18 anos, estava em casa no momento e foi detida por suspeitas de que terá ajudado a mãe a matar o pai.

A mulher de 38 anos aguardou pela chegada dos serviços de emergência e confessou que tinha esfaqueado o marido no peito, cabeça e costas, depois de se ter deparado com a violação da filha. Alberto tinha cadastro e existiriam outras queixas de violências doméstica na Esquadra da Mulher e Família das Malvinas Argentinas, que terão sido ignoradas pelas autoridades.

No bairro em que viviam, o homem era conhecido por assediar mulheres e ser "um vigarista", e no país acende-se o debate sobre a justificação para o homicídio. Se há quem considere que a mulher deve ser condenada, há quem defenda que Paola Naiaretti deve ver a sua pena atenuada ou até que não seja condenada de todo.

Os jornais argentinos dão conta de um número recorde de facadas num crime, ultrapassando um caso que está marcado na memória do país, quando, num ritual satânico, duas mulheres assassinaram um padre com 120 punhaladas.