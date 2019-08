Esquelética e doente, elefante com 70 anos é obrigada a animar turistas

Hoje às 18:45 Facebook

Tikiiri é uma elefante com 70 anos que, todas as noites, durante o importante festival budista Esala Perahera, no Sri Lanka, é obrigada pelos tratadores a "abençoar" os turistas que se juntam ao redor das dezenas de paquidermes que participam nos desfiles.

O que ninguém vê, revela a associação de proteção animal "Save Elephant", é que por baixo do fato colorido está um animal subnutrido, que mal consegue caminhar.

"Tikiri participa no desfile todas as noites até tarde, durante dez noites consecutivas, entre o barulho, o fogo-de-artifício e o fumo. Ela caminha muitos quilómetros todas as noites para que as pessoas se sintam abençoadas durante a cerimónia. Ninguém vê seu corpo com pele e osso e enfraquecido, por causa do fato. Ninguém vê as lágrimas nos olhos, feridos pelas luzes brilhantes que decoram sua máscara, ninguém vê sua dificuldade em caminhar, já que suas pernas estão algemadas enquanto ela caminha", pode ler-se numa denúncia feita no Facebook da organização.

"Como pode ser isto uma bênção ou algo sagrado, quando fazemos outras vidas sofrer?", questiona a fundação "Save Elephant", que fez a denúncia do caso na terça-feira, dia em que se assinalou o Dia Mundial do Elefante.

O uso de elefantes para o turismo na Ásia é alvo de frequentes denúncias de organizações de proteção dos animais, pelas condições precárias em que são mantidos e pelos constantes abusos de que são alvo.

O Camboja vai proibir os passeios de elefantes nas visitas ao templo de Angkor Wat, a maior atração turística do país, a partir de 2020. O governo respondeu a uma petição internacional - que teve mais de 14 mil assinaturas em apenas dois dias - a pedir o fim da exploração dos animais, depois de dois elefantes terem morrido de exaustão nos últimos três anos.

O número de elefantes selvagens no Camboja e noutros países do sudeste da Ásia tem diminuído nos últimos anos devido à caça ilegal, à destruição de habitats naturais e ao conflito entre animais e pessoas, sugerem vários estudos.