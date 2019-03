Explosivos encontrados em aeroportos e estação de comboios de Londres

Hoje às 16:58 Facebook

Pequenos engenhos explosivos foram encontrados, esta terça-feira, em três grandes centros de transportes em Londres, confirmaram as autoridades britânicas, que já neutralizaram os dispositivos.

De acordo com a agência Reuters, os alvos foram os aeroportos de Heathrow e City e a estação de comboios de Waterloo, uma das mais movimentadas da capital inglesa. Nenhum serviço foi afetado e não há feridos.

Os engenhos suspeitos, enviados dentro de envelopes brancos com formato A4, foram encontrados em edifícios próximos aos aeroportos - evacuados por precaução - e dentro da própria estação. De acordo com o "The Guardian", causaram uma pequena chama ao serem abertos, tendo já sido neutralizados pelas autoridades.

"O aeroporto de Heathrow continua operacional, os voos não foram afetados e os passageiros podem viajar normalmente", comunicou o aeroporto. "A Polícia está a tratar o caso como um ato criminoso e nós colaboraremos com a investigação."