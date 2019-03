Fez-se história. Curado o segundo paciente com HIV 12 anos depois

JN Hoje às 01:53 Facebook

Apenas pela segunda vez desde o início da epidemia global, um paciente foi curado da infeção pelo vírus da imunodeficiência humana (VIH), na origem da SIDA.

A notícia, avançada pelo "The New York Times" à primeira hora desta terça-feira, chega quase 12 anos depois de um primeiro doente ter sido curado do vírus, um feito que há muito a comunidade científica tentava replicar.

O sucesso confirma que a cura para o VIH é possível, apesar de difícil, disseram os investigadores, que estão a descrever o caso como uma remissão a longo prazo.

Ao jornal norte-americano, através de um e-mail, o doente, identificado apenas como "o paciente de Londres", disse sentir-se "responsável por ajudar os médicos a entender como é que a cura aconteceu, para que possam desenvolver a ciência". "Nunca pensei que haveria uma cura para SIDA enquanto eu fosse vivo", acrescentou.

A equipa responsável por este marco histórico na Saúde vai expôr o caso num relatório a ser publicado esta terça-feira na revista "Nature", devendo apresentar alguns pormenores sobre o mesmo numa conferência em Seattle, EUA.

Em ambos os casos - neste mais recente e no de há 12 anos -, as curas resultaram de transplantes de medula óssea que eram destinados, não a tratar as infeções em causa, mas a tratar cancro diagnosticado nos pacientes.

Mas, salvaguarda o jornal, é improvável que o transplante de medula óssea - arriscado e com efeitos severos que podem durar anos - seja uma opção de tratamento realista num futuro próximo, em que vão estar disponíveis medicamentos poderosos para controlar o VIH.