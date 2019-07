Hoje às 12:33 Facebook

Um sismo de 5,3 foi sentido, esta sexta-feira, em Atenas, na Grécia.

De acordo com a Reuters, não há registo de feridos, mas viveram-se momentos de tensão, com várias pessoas a fugirem para as ruas de Atenas.

A Reuters explica que o epicentro foi registado a 22 quilómetros da capital grega. O sismo "foi forte mas não muito longo".

Este é o primeiro sismo registado em Atenas desde 1999.