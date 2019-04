Fotos de esquilos gigantes coloridos de Malabar tornam-se virais

Hoje às 13:45 Facebook

O fotógrafo amador Kaushik Vijayan, em viajem a Malabar, na Índia, capturou VÁRIOS esquilos gigantes e exóticos, e as fotografias acabaram por se tornarem virais na internet.

Durante uma viagem à floresta indiana, o fotógrafo de 39 anos capturou os coloridos esquilos no seu habitat natural, no distrito de Pathanamthitta, na Índia. Postou na sua conta de Instagram as fotografias e rapidamente foram encontradas pela SWNS, uma agência de notícias britânica, que depois de partilharem, tornaram-se famosas pela internet.

Conhecidos como os gigantes esquilos indianos, destacam-se por terem pele brilhante e multicolorida e possuírem corpos grandes. Vijayan é natural da Índia mas atualmente vive na Arábia Saudita e comentou ao "CBS News" que sentiu-se espantado com toda a beleza que tinham. "Foi sem dúvida uma visão de cair o queixo e contemplar", referiu.

De acordo com o jornal "The Independent", esta espécie de esquilos pode crescer até 90 centímetros de comprimento - o dobro do tamanho normal dos seus familiares cinzentos. Nos seus revestimentos podem ter cores laranjas, castanhas e roxas, e são capazes de saltar até seis metros no ar e entre as árvores.

As fotografias foram um êxito no Twitter e muitos utilizadores da rede social ficaram fascinados pela espécie. "Como nunca ouvi falar desta espécie de esquilos antes?", comentou um utilizador, e outro, em tom de brincadeira, "Podemos unir os genes dos esquilos gigantes de Malabar a seres humanos, para que não precise de pagar para pintar o meu cabelo nessas cores?".

Vijayan disse ao CBS News que não consegue acreditar na quantidade de atenção que recebeu. Apesar de não ser fotógrafo profissional da vida selvagem, inspirou-se com as respostas que obteve das fotografias. "Senti-me impressionado por todas as respostas que recebi e são estas respostas que me dão ambição.", comentou.