Freiras usam 500 mil dólares de donativos para caridade nos casinos de Vegas

Duas freiras, que trabalham num centro Católico na Califórnia, nos EUA, admitiram ter defraudado a instituição em 500 mil dólares (perto de 440 mil euros) que terão usado para jogar nos casinos de Las Vegas.

Mary Kreuper e Lana Chan usaram o dinheiro que pertencia à escola católica "Saint James", na cidade de Torrance, perto de Los Angeles, para jogar nos casinos de Vegas.

Segundo a BBC, as duas freiras, consideradas melhores amigas, usaram fundos de uma conta bancária com dinheiro obtido através de donativos. As irmãs, que recentemente se aposentaram, expressaram remorsos pelas suas ações.

Mary foi diretora da escola durante 29 anos, enquanto Lana trabalhou como professora ao longo de 20 anos. As autoridades acreditam que as duas roubaram o dinheiro durante um período de dez anos para o gastar em viagens e casinos.

"Sabemos que costumavam ir em viagem, aos casinos. O problema é que usavam a conta [da escola] como a sua conta pessoal", resumiu um investigador citado pela imprensa local.

A ordem das Irmãs de São José de Carondelet, criada em 1650, em França, "confirma ter sido informada pela arquidiocese de Los Angeles de um inquérito sobre as finanças da Escola Católica St. James, em Torrance,", lê-se num comunicado enviado à agência de notícias France-Presse (AFP).

"Disseram-nos que havia uma apropriação indevida de fundos que envolvia duas das nossas irmãs, que já confirmaram a negligência e cooperaram com a investigação", segundo a ordem religiosa.

Esta foi uma auditoria realizada após a reforma que revelou as práticas, explicou a escola numa dirigida aos pais, transmitindo, em particular, o "arrependimento profundo" manifestado pelas duas freiras.

"Nenhum estudante ou programa sofreu uma perda de financiamento. A educação dos seus filhos não foi, e não será, afetada por estes eventos", sublinhou a instituição numa carta à qual a AFP teve acesso.