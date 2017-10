Galiza culpa Portugal por incêndios em Espanha

Hoje às 02:25, atualizado às 02:26 Facebook

Twitter

Partilhar

A Junta da Galiza responsabilizou o mau tempo e Portugal, pelos incêndios que estão a a lavras em redor de Vigo, mas fala também em "atividade incendiária homicida".

O presidente da Junta da Galiza, Alberto Núñez Feijóo,afirmou no domingo que a região enfrentava uma situação complexa devido a uma "atividade incendiária homicida". Em declarações aos jornalistas em Santiago de Compostela, Feijóo disse não ter dúvidas da intencionalidade de muitos dos fogos que afetam a Galiza, depois de uma madrugada em que surgiram mais de vinte incêndios.

Segundo Feijóo, citado pela EFE, estes fogos são ateados por pessoas que conhecem a zona, já que optaram por queimar parques naturais e zona próximas de ambientes urbanos. "É gente que sabe o que tem de queimar, como tem de queimar e em que lugares", lamentou o dirigente galego.

No entanto, Feijóo considerou que estas condições pioraram com "os fogos que vêm de Portugal", referindo a dificuldade do nosso país em controlar os incêndios no território nacional, refere o jornal "El Diario".

O melhor do Jornal de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Jornal de Notícias. Subscrever

"Que ninguém pense que vai ficar impune", advertiu, por sua vez, Alfonso Rueda, vice-presidente da Junta da Galiza, numa entrevista à Televisão da Galiza, esperando que "todo o peso da lei e todo o peso das penas" caia sobre os culpados.

Sem justificar as suspeitas, Alfonso Rueda lembrou que pelo menos duas pessoas morreram quando o carro em que seguiam foi atingido pelas chamas, em Nigrán, Pontevedra, e que, infelizmente, se confirma o que se diz muitas vezes sobre a origem criminosa dos incêndios florestais.

"É um crime muito grave que põe em risco a vida de pessoas", afirmou, referindo que há "dois mortos pela mão dos incendiários".

Alfonso Rueda disse que as investigações para encontrar os responsáveis pelos incêndios já começaram e serão intensificadas quando se conseguir extinguir os fogos.

O vice-presidente da Junta da Galiza recordou que se assiste a uma "atividade incendiária tremenda, intensíssima", que põe em risco "vidas e também propriedades", pelo que pediu prudência.

De acordo com a agência EFE, cinco mil operacionais estavam envolvidos no combate a 146 incêndios na comunidade autónoma da Galiza, alguns dos quais resultantes de projeções de fogos em Portugal que passaram o rio Minho, que separa os dois países naquela zona.