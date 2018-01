Homem morre depois de ser sugado por máquina de ressonância magnética

Hoje às 15:41 Facebook

Um homem foi sugado por uma máquina de ressonância magnética num hospital de Bombaim, na Índia, no sábado. Na sequência da morte, foram detidas duas pessoas por negligência médica.

A família da vítima, um homem de 32 anos, diz estar perante um caso de negligencia grosseira. De acordo com os familiares, um membro da equipa hospitalar terá dito ao homem que a máquina de ressonância magnética estava desligada, antes de este ter entrado no quarto, onde estava instalado o dispositivo, com uma botija de metal com oxigénio. Qualquer objeto que contenha metal não é autorizado no interior das salas com máquinas de ressonância magnética.

O acidente ocorreu no sábado, quando Rajesh Maru visitou um familiar que se preparava para fazer um exame. Segundo o portal "NDTV", o responsável pelo exame disse a Rajesh para entrar na sala, mesmo com a botija de oxigénio.

"Quando lhe dissemos que as botijas não são permitidas no interior destas salas, ele disse que não havia problema e que a máquina estava desligada", contou Harish Solanki, familiar da vítima.

Assim que o homem entrou no quarto com a botija, o campo magnético da máquina foi ativado, puxando com força o homem e a botija. A vítima ficou com a mão presa na máquina e a botija teve uma grande fuga de oxigénio.

Apesar do staff do hospital o ter conseguido retirar do interior da máquina e de o ter transportado para a sala de emergência, o homem acabou por morrer devido a uma pneumotórax, que acontece quando os pulmões recebem demasiado oxigénio.

"Entrou uma quantidade de oxigénio exagerada nos pulmões. Ele morreu quase de imediato", disse, ao "The Indian Express", o médico responsável pela autópsia.

Na sequência do acidente, foram detidas duas pessoas acusadas de negligência médica.