II Simpósio "Ensino do Português no Canadá"

Hoje às 15:26 Facebook

Twitter

Partilhar

A Universidade de Otava recebeu, a 4 de maio, a segunda edição do simpósio dedicado ao ensino de português no Canadá, organizado pela Associação de Professores de Português do Canadá (CATPor, na sigla original). O evento contou com o apoio da Coordenação de Ensino de Português no Canadá (CEPE)/Camões, Instituto da Cooperação e da Língua I.P., da Embaixada de Portugal no Canadá e da Universidade de Otava.

O II Simpósio «Ensino de Português no Canadá», organizado pela CATPor, realizou-se no dia 4 de maio, na Universidade de Otava, inscrevendo-se cerca de 65 professores e agentes educativos vindos desde a Columbia Britânica ao Quebeque. Do programa fizeram parte não só a oficina de formação "Como criar 'borboletas no cérebro'? Estratégias e propostas para motivar os alunos", com Teresa Ferreira - autora de provas de certificação em português e de diversos materiais didáticos de português língua não materna -, como também uma sessão de «dicas pedagógicas», dinamizada por cinco professores de português que se encontram a lecionar no país.

Ler mais em Milénio Stadium.