Imagens do incrível "diabo de fogo" em Portugal são destaque nos EUA

A "NBC", um dos principais canais informativos nos Estados Unidos da América, deu destaque ao fogo de Arganil, este fim de semana. O vídeo mostra imagens de uma espécie de tornado de fogo.

O incêndio florestal que lavrou com intensidade nos concelhos de Pampilhosa da Serra e Arganil obrigou à evacuação parcial de seis aldeias naquela zona interior do distrito de Coimbra. "Este diabo de fogo deflagrou no interior de um incêndio em Portugal", começa por explica a "NBC" no vídeo, que em poucos minutos teve milhares de partilhas e reações.

"Este raro turbilhão ocorre quando o calor intenso e os ventos se juntam", explicam.

"A floresta é muito densa e a matéria combustível arde com muita facilidade porque está cada vez mais seca" disse à agência Lusa o comandante Miguel Oliveira, da ANPC, durante o incêndio.

O responsável salientou ainda que o país está sob condições meteorológicas atípicas para esta altura do ano, que, além disso, tem tido um prolongado período de seca.