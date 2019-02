Incêndio em prédio luxuoso de Paris faz dez mortos e 30 feridos

Hoje às 08:08, atualizado às 08:11 Facebook

Twitter

Partilhar

Dez pessoas morreram e pelo menos 30 ficaram feridas, esta terça-feira, em consequência de um incêndio que deflagrou, durante a madrugada, num prédio localizado num dos bairros mais caros de Paris.

As autoridades suspeitam que o incêndio, combatido por mais de 200 operacionais durante cerca de seis horas, foi um ato criminoso e já detiveram uma mulher suspeita, moradora no prédio que ardeu.

O último balanço era de oito mortos, mas as autoridades confirmaram que mais duas pessoas morreram.

As autoridades afirmaram ainda que conseguiram retirar cerca de 50 pessoas que se encontravam no prédio de oito andares. De acordo com o jornal francês "Le Monde", dos 30 feridos, seis são bombeiros.

O edifício fica na Rua Erlanger, no 16.º distrito, um dos bairros mais caros e tranquilos de Paris, perto do popular parque "Bois de Boulogne" e a cerca de um quilómetro do estádio Roland Garros e perto do estádio do Paris Saint-Germain.

O procurador de Paris, Remy Heitz, afirmou que "a investigação está apenas a começar" e que ainda é muito cedo para determinar a causa do incêndio, mas que os dados preliminares apontam para um ato criminoso.

Imagens das chamas e do combate ao fogo foram partilhadas nas redes sociais.